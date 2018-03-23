"Все знают и молчат": известная украинская актриса отказалась сниматься для России

Известная украинская актриса Римма Зюбина заявила, что перестала сниматься в украинских сериалах, потому что все они создаются для России.

Артистку возмущает то, что все знают о сложившейся ситуации в украинском кинематографе, однако молчат об этом. Такое высказывание прозвучало в интервью Зюбиной "Детектору медиа" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Я сейчас в полном кинопростое. Потому что все сериалы до сих пор снимаются для России, а я еще в 2014 году сказала, что я не буду сниматься (для России. - Ред.). На сегодняшний день в Киеве снимается все для России. В телеэфире об этом все все знают и молчат. Я постоянно говорю-говорю, но ничего от этого не меняется", - утверждает Римма.

Римма Зюбина Котонавты

Актриса утверждает, что в 2017 году у нее было всего шесть съемочных дней.

"Я - актриса, которая не снимается в этой стране, несмотря на все отзывы и награды после "Гнезда горлицы", - добавила Зюбина.

При этом Римма получает множество приглашений по работе в коммерческих театральных постановках, однако отказывается от участия в них.

"Для меня это не тот материал, на который нужно размениваться", - призналась актриса.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Римма Зюбина пожаловалась на то, что в главных ролях в украинских фильмах поголовно снимаются российские актеры.