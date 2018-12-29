''Все были классные, но Маринка...'' Актеры ''Дизель Шоу'' рассказали о вечере перед аварией

Вечер во Львове незадолго до рокового ДТП стал для юмористов студии "Дизель Шоу" особенным. Концертный тур только начался, актеры выкладывались на полную, особенно хорошо показала себя Марина Поплавская, чья жизнь оборвалась уже следующим утром.

При этом, как отметили участники "Дизель Шоу" в интервью OBOZREVATEL, Львов был единственным городом, где команда не сделала традиционное фото со зрителями по завершении программы.

Фото: facebook.com

"Несмотря на то, что это был далеко не первый наш гастрольный тур, мы поехали с таким кайфом, таким подъемом. Все хорошо собрались и выдавали по полной, все жгли. Мы неимоверно кайфовали от того, что так начался тур, и что мы получаем такую крутую отдачу от зрителя, и было видно, она была искренней. Мы были на офигительном подъеме после этого концерта. Все были классные, но Маринка… Женя Сморигин еще говорил ей: "Маринка, сегодня ты выдала крутейший концерт", все безошибочно и идеально у нее было", - вспомнил Егор Крутоголов.

"Мы после концерта все отметили, что Мариша очень круто отработала", - подтвердила слова коллеги Яна Глущенко.

Наряду с этим Александр Бережок вспомнил, что после концерта актеры не сделали традиционное фото.

"Да, это правда. Марина очень хорошо смотрелась, да и вообще… умничка просто. Единственное, что сегодня еще вспоминаю, это был единственный город, в котором мы не фотографировались", - отметил он.

Фото: facebook.com

По словам Глущенко, отказаться от традиционного фото пришлось по просьбе сотрудников городского цирка, в котором проходило выступление.

"Мы просто выступали в здании цирка. Там животные, и каждый человек, когда приходит, оставляет свой запах, а животные потом с ума сходят. Нас попросили не фотографироваться, не пускать зрителей на манеж", - пояснила она.

Напомним, по дороге из Львова в Киев в 6:43 утра следующего дня автобус команды "Дизель Шоу" столкнулся на трассе с грузовиком. Пассажиры получили множественные травмы, переломы и ссадины, травмы Марины Поплавской оказались несовместимыми с жизнью.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в декабре указом президента Украины Петра Порошенко Марина Поплавская была посмертно награждена орденом "За заслуги" ІІІ степени. Награду присудили "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд".