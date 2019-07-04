Все без одежды: в сети показали фото со свадьбы Тодоренко

В среду, 3 июля в Сорренто, Италия, состоялась свадьба украинской ведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова. В сети обнародовали первые фото.

В частности, на кадрах в Twitter показали подготовку к торжеству, а именно сборы невесты и ее фотографии со свидетельницами. Все девушки, включая Регину, позировали в бикини.

О ЧП с Владом Топаловым накануне свадьбы, читайте по этой ссылке.

Тодоренко и Топалов поженились Viva

Свидетельницами Тодоренко на свадьбе были ее подружки и коллеги по сцене Алина Астровская, Елена Чирва (Виноградова) и младшая сестра Регины Аня Ковляшенко. Девушки позировали в зеленых откровенных бикини, а Тодоренко для фото выбрала купальник белого цвета.

Отметим, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально женаты с октября 2018 года. Пара тайно расписалась в Москве, тогда Регина была на 7 месяце беременности, из-за чего молодоженам пришлось отказаться от пышного торжества.

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5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

Пара долго выбирала место проведения праздника, в итоге они остановились на Сорренто, Италия. Также рассматривались варианты Тоскана и Флоренция.

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