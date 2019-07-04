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Все без одежды: в сети показали фото со свадьбы Тодоренко

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В среду, 3 июля в Сорренто, Италия, состоялась свадьба украинской ведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова. В сети обнародовали первые фото.

В частности, на кадрах в Twitter показали подготовку к торжеству, а именно сборы невесты и ее фотографии со свидетельницами. Все девушки, включая Регину, позировали в бикини.

О ЧП с Владом Топаловым накануне свадьбы, читайте по этой ссылке.

Тодоренко и Топалов поженились

Тодоренко и Топалов поженились

Viva

Свидетельницами Тодоренко на свадьбе были ее подружки и коллеги по сцене Алина Астровская, Елена Чирва (Виноградова) и младшая сестра Регины Аня Ковляшенко. Девушки позировали в зеленых откровенных бикини, а Тодоренко для фото выбрала купальник белого цвета.

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Отметим, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально женаты с октября 2018 года. Пара тайно расписалась в Москве, тогда Регина была на 7 месяце беременности, из-за чего молодоженам пришлось отказаться от пышного торжества.

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Персоны
Регина ТодоренкоВлад ТопаловАлина Астровская
Теги
шоу-бизнесНовости России
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