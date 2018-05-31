"Время и Стекло" презентовали дерзкий клип: слушать новый хит группы

Популярная украинская поп-группа "Время и Стекло", песня "Тролль" которых вошла в десятку самых популярных песен в мире в декабре 2017 года, презентовала новый клип.

Видеоработа на композицию под названием "Е,Бой" была опубликована на официальном YouTube-канале коллектива.

Участники группы - Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) снова экспериментировали: они раскрылись в сексуальных и дерзких образах и добавили актуальным трендам иронии и китча.

"Время и Стекло" MOZGI Entertainment

Режиссер видео - Таня Муиньо, известна по работе с популярным артистом Дмитрием Монатиком, обыграла это в концепции телемагазина. В этом иллюзорном мире cейлов и солд-аутов все нарочито преувеличенно: зубная паста "Фотошоп", тренажер "Eenie Meenie" и витамины "DoDo" гарантируют безупречный внешний вид, а гель "Позитив" и отмыватель для стекол "505" делают жизнь идеальной.

MOZGI Entertainment

MOZGI Entertainment

MOZGI Entertainment

MOZGI Entertainment

Дорофеева превратилась в сказочную русалку, а в образе Позитива оживает герой трека – тот самый Бой, рядом с которым девушки теряют голову.

Посмотреть новый клип "Время и Стекло" можно здесь:

Клип "Е, Бой" стремительно набирает популярности. Всего за несколько часов видео посмотрели более 300 тысяч раз. Восторженные поклонники оставляют положительные отзывы о новом хите артистов.

К слову, на съемках этого клипа Позитив получил травму. Артист должен был исполнить опасный трюк - проехаться на мотоцикле, встав ногами на сидение. Музыкант использовал страховку, однако в одном из дублей он таки не удержался на байке.

MOZGI Entertainment

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Время и Стекло" выпустили хит под названием "ТОП".