"Время и Стекло" презентовали дерзкий клип: слушать новый хит группы

Популярная украинская поп-группа "Время и Стекло", песня "Тролль" которых вошла в десятку самых популярных песен в мире в декабре 2017 года, презентовала новый клип.
Видеоработа на композицию под названием "Е,Бой" была опубликована на официальном YouTube-канале коллектива.
Участники группы - Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) снова экспериментировали: они раскрылись в сексуальных и дерзких образах и добавили актуальным трендам иронии и китча.
"Время и Стекло"
MOZGI Entertainment
Режиссер видео - Таня Муиньо, известна по работе с популярным артистом Дмитрием Монатиком, обыграла это в концепции телемагазина. В этом иллюзорном мире cейлов и солд-аутов все нарочито преувеличенно: зубная паста "Фотошоп", тренажер "Eenie Meenie" и витамины "DoDo" гарантируют безупречный внешний вид, а гель "Позитив" и отмыватель для стекол "505" делают жизнь идеальной.
MOZGI Entertainment
MOZGI Entertainment
MOZGI Entertainment
MOZGI Entertainment
Дорофеева превратилась в сказочную русалку, а в образе Позитива оживает герой трека – тот самый Бой, рядом с которым девушки теряют голову.
Посмотреть новый клип "Время и Стекло" можно здесь:
Клип "Е, Бой" стремительно набирает популярности. Всего за несколько часов видео посмотрели более 300 тысяч раз. Восторженные поклонники оставляют положительные отзывы о новом хите артистов.
К слову, на съемках этого клипа Позитив получил травму. Артист должен был исполнить опасный трюк - проехаться на мотоцикле, встав ногами на сидение. Музыкант использовал страховку, однако в одном из дублей он таки не удержался на байке.
MOZGI Entertainment
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Время и Стекло" выпустили хит под названием "ТОП".