"Время грязи и депрессии": Зеленский показал, как спасается от стресса

Украинский шоумен, лидер "Квартала 95" и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, как ему удается справляться с депрессией и смывать с себя "грязь и напряг".

Так, Зеленский показал видео на личной странице в Instagram, на котором упражняется в бассейне. Таким образом, по словам артиста, он справляется с обрушившимся на него стрессом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Время грязи, напряга, депрессии у людей. Бассейн все снимает. Всем советую", – написал Зеленский.

Владимир Зеленский Instagram @zelenskiy_official

В комментариях к посту многие пользователи сети отметили, что в последнее время на людей и правда "выливается много грязи" и поддержали его. Другие же посоветовали "заняться чем-то более серьезным".

Скриншот видео Instagram @zelenskiy_official

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о семье Владимира Зеленского. Также по этой ссылке вы можете прочитать материал о его родителях.

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