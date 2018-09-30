''Врала всем в глаза!'' Скандальная ''Мисс Украина'' сделала заявление на камеру

Вероника Дидусенко, победительница конкурса "Мисс Украина-2018", не смогла однозначно пояснить свое решение скрыть ребенка и замужество, сделав во время интервью противоречивые заявления.

Общаясь с украинской ведущей Катей Осадчей во время программы "Светская жизнь", Дидусенко сказала: "Конечно, ребенок не скрывался. Он - сама важная часть моей жизни. Каким-то чудом эта информация просто не распространилась и не стала известной".

Сразу после этого скандальная победительница заявила, что все же указывала данную информацию во время регистрации. "Я заполнила на сайте чек-бокс о том, что у меня нет детей и я не была замужем. Это единственный раз, когда речь шла об этом во время участия в конкурсе "Мисс Украина", - сказала она.

Вероника Дидусенко Скрин видео

"К такому скандалу я просто не готова. Мне этот скандал нужен меньше всего. Это единственное, почему я поднимаю эту тему, привлекаю СМИ. Я готовлю обращение к Мишель Обаме. Только из-за того, что это не только про меня. Это о миллионах молодых женщин, в которых есть дети и которые свои мечты, свои желания просто должны отложить и мириться с тем, что они не могут брать участие в таком конкурсе красоты", - заверяет Дидусенко.

Вероника Дидусенко и ее ребенок Скрин видео

Катя Осадчая переспросила: "Вы утверждаете, что абсолютно никто не спрашивал, есть ли у вас дети?" На это ведущая получила утвердительный ответ.

"Прошу вспомнить наше с вами интервью после конкурса. Вы смотрели мне в глаза и врали. Мне, всем телезрителям", - разоблачила Осадчая девушку.

Дидусенко ответила, что не разглашать подробности личной жизни - совместное с ее бойфрендом решение.

Напомним, Веронику Дидусенко лишили звания "Мисс Украины" уже через несколько дней после мероприятия. Как стало известно, киевлянка нарушила правила конкурса, скрыв информацию о том, что у нее есть ребенок и что она была замужем.

Возлюбленный скандальной победительницы поразил пользователей сети откровениями о ней.

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