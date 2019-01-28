''Врачи поставили ультиматум'': российская поп-звезда рассказала о личной трагедии

Российская поп-певица Юлия Савичева поделилась историей о личной трагедии – артистка потеряла ребенка из-за изнурительной работы во время беременности.

Савичева призналась, что долго не могла пережить боль от пережитого горя, однако сама стала виновницей случившегося, так как сознательно не слушала советов врачей. Об этом шла речь в передаче "Душевный разговор", выпуск которой опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Срок был небольшой, я продолжала работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно относилась к ситуации и думала, что все само собой произойдет, что ничего страшного не случится, хотя врачи ведь меня предупреждали", – вспомнила 31-летняя знаменитость.

Юлия добавила, что в тот период она работала в надрывном режим и гастролировала на протяжении трех лет, практически не делая перерывов на отдых. Медики якобы поставили ей условие: либо карьера, либо дети.

"Мой организм отказывался вынашивать ребенка, работая в надрывном режиме. Мне пошли навстречу, изменили график, стали работать чуть меньше, это не помогло, пошли в ход различные препараты, но и это не помогало", – призналась вокалистка.

Неудачная беременность могла обернуться для Савичевой бесплодием. Как отметила артистка, которая в настоящее время воспитывает годовалую дочь, родить ребенка после выкидыша было очень сложно. Для этого ей пришлось на год полностью остановить работу.

"Слава богу, после всей этой истории мне удалось забеременеть. Я просто оборвала весь мир музыкальный, мир шоу-бизнеса, и не жалела ни на секунду", – подытожила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ обнародовали трагическую историю, которая произошла в семье знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой. Из-за вопиющего поведения и увлечение алкоголем и наркотиками примадонна была вынуждена вычеркнуть из жизни ее единственного племянника.

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