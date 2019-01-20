''Врачи поставили крест'': звезда 90-х рассказал о тяжком недуге

Популярный в 90-х российский певец Андрей Губин признался, что получил неутешительные прогнозы от врачей из-за тяжелого заболевания.

Артист рассказал в эфире программы "Сегодня вечером", что старается не появляться на публике и не дает концертов из-за сильных спазмов мышц лица и глаз. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"На меня врачи рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдаётся", – сказал Губин.

Андрей Губин 24smi.org

Как выяснилось, некогда известный исполнитель сейчас поселился в российской Уфе, нигде не работает и живёт на заработанные в прошлом накопления. По его словам, средств должно хватить ещё на 10 лет.

"Было тяжко по деньгам, но я накопил много, потому что работал как слон. Кое-что сгорело, что-то осталось, ещё примерно лет на 10 есть. Авторские что-то приносят", – пояснил Губин.

ivona.bigmir.net

celz.ru

При этом, отметил певец, приглашения на разные мероприятия он получает до сих пор и надеется, что все таки сможет победить болезнь и снова выйти на сцену, которую пришлось оставить еще в 2005 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный российский певец, лидер группы "Руки Вверх" Сергей Жуков рассказал о своей болезни.

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