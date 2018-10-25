МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Врачи дали три минуты'': Лобода напугала фанов обращением из больницы

4.9тЧитать материал на украинском

Известная артистка Светлана Лобода, которая в среду, 24 октября перенесла срочную операцию на почке, напугала фанатов обращением из больницы.

Исполнительница рассказала, как чувствует себя после операции, а также отметила, что некоторое время она не сможет работать. Об этом Светлана написала в своем аккаунте в Instagram.

В подтверждение этих слов Лобода также показала фото, где она изображена в больничной палате - певица выглядит обессиленной.

"Мои дорогие... Пишу и плачу... Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Но жизнь - непредсказуема", - написала Светлана и добавила, что пока ей сложно поверить во все происходящее.

Новости
''Выглядишь очень некрасиво!'' Лобода поделилась личной историей о беременности

Она отметила, что ей потребовалась срочная операция, перед которой ей даже не дали времени на раздумья и права выбора.

"Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Мне потребовалась срочная операция - врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Я понемногу прихожу в себя", - подчеркнула певица и поблагодарила всех поклонников за поддержку.

Почитатели Лободы были напуганы ее сообщением, отметив, что им самим больно читать подобное, а также пожелали звезде скорейшего выздоровления.

''Врачи дали три минуты'': Лобода напугала фанов обращением из больницы

''Врачи дали три минуты'': Лобода напугала фанов обращением из больницы

''Врачи дали три минуты'': Лобода напугала фанов обращением из больницы

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Москве экстренно госпитализировали популярную украинскую певицу Светлана Лободу. Врачи поставили ей диагноз - обструкция почки. Обострение наступило на репетиции к концерту Светланы - артистка выполняла сложный танцевальный трюк и почувствовала острую боль в спине, от которой даже потеряла сознание.

Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги