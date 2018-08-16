Впервые заговорил: "убийца" Цоя рассказал о своих чувствах

Участник смертельного ДТП, в результате которого погиб легендарный музыкант Виктор Цой, впервые рассказал о своих чувствах и душевных муках, которые он испытывает после аварии по сей день.

Лидер группы "Кино" погиб в аварии под Ригой 15 августа 1990 года, врезавшись на своем "Москвиче" в пассажирский "Икарус, за рулем которого был латыш Янис Фибигс, пишут Дни.Ру.

Тогда суд признал мужчину невиновным в смертельном ДТП, но поклонники до сих пор считают его "убийцей" кумира. Из-за этого, на протяжении 28 лет Фибигс ощущает муки совести.

Виктор Цой Locals

"Я стараюсь не общаться с журналистами. Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь", - поделился Янис.

Также он рассказал, что раз в год, вечером 15 августа, мужчина приезжает к памятнику, установленному на месте аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL, у музыканта Виктора Цоя остался сын – Александр Цой, которому в августе 2018 исполнилось 33 года. Он пошел по стопам знаменитого отца и в прошлом году презентовал свой первый альбом.