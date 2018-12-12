Впервые за 30 лет: церемонию "Оскар-2019" планируют превратить в развлекательное шоу

Американская киноакадемия рассматривает вариант проведения 91-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" без ведущего.

Как сообщает издание Variety, если организаторы не найдут подходящую кандидатуру на место комика Кевина Харта — это будет первый раз за последние 30 лет, когда премию проведут в формате шоу SNL (Saturday Night Live - вечерняя музыкально-юмористическая передача), где ведущими были бы сразу несколько приглашенных актеров.

Фото: fishki.net

Отметим, что церемония вручения "Оскар" ранее уже проходила без ведущего. Подобная ситуация была в 1988 году, а до этого в 1968, 1969 и 1970 годах.

Фото:unian.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, американский актер и комик Кевин Харт отказался вести церемонию вручения премии "Оскар" в 2019 году из-за скандала, разгоревшегося в соцсетях по поводу его гомофобных высказываний девятилетней давности.