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Впервые за 30 лет: церемонию "Оскар-2019" планируют превратить в развлекательное шоу

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Американская киноакадемия рассматривает вариант проведения 91-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" без ведущего.

Как сообщает издание Variety, если организаторы не найдут подходящую кандидатуру на место комика Кевина Харта это будет первый раз за последние 30 лет, когда премию проведут в формате шоу SNL (Saturday Night Live - вечерняя музыкально-юмористическая передача), где ведущими были бы сразу несколько приглашенных актеров.

Впервые за 30 лет: церемонию "Оскар-2019" планируют превратить в развлекательное шоу

Фото: fishki.net

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Отметим, что церемония вручения "Оскар" ранее уже проходила без ведущего. Подобная ситуация была в 1988 году, а до этого в 1968, 1969 и 1970 годах.

Впервые за 30 лет: церемонию "Оскар-2019" планируют превратить в развлекательное шоу

Фото:unian.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, американский актер и комик Кевин Харт отказался вести церемонию вручения премии "Оскар" в 2019 году из-за скандала, разгоревшегося в соцсетях по поводу его гомофобных высказываний девятилетней давности.

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