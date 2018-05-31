Впервые после "Евровидения": MELOVIN выступит в Киеве

Популярный украинский певец MELOVIN, который представлял страну на международном конкурсе "Евровидение-2018", выступит в Киеве.

Большой сольный концерт молодого артиста состоится уже в субботу, 2 июня в концертном зале Bel Etage.

Для своих поклонников MELOVIN впервые после участия в "Евровидении" представит новое музыкальное шоу, которое будет состоять не только из уже известных хитов исполнителя, но и совершенно новых композиций.

На сегодняшний день MELOVIN является одним из популярнейших молодых украинских музыкантов. Артист обрел первую известность благодаря участию и победе в шестом сезоне вокального проекта "Х-Фактор" (2015 год). В начале 2017 года он громко заявил о себе, приняв участие в Нацотборе на "Евровидение" с песней "Wonder", где занял 3-е место.

Выступление MELOVIN на "Евровидении-2018"

В 2018 году певец повторно принял участие в Национальном отборе на международный песенный конкурс, где одержал уверенную победу и представил Украину на "Евровидении-2018" в Лиссабоне (Португалия) с песней "Under The Ladder".

Как сообщал OBOZREVATEL, конкурсная песня исполнителя MELOVIN заняла первую строчку в списке самых просматриваемых номеров "Евровидения-2018".