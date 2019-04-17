Кома и отек мозга: в России экстренно госпитализировали писателя Быкова

В российском городе Уфа экстренно госпитализировали известного писателя Дмитрия Быкова. Он находится в нейрореанимации одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт. Позже информацию об инсульте опровергли. У писателя

По некоторым данным, литератор пребывает в состоянии комы. Его супруга Ирина Лукьянова отказалась комментировать инцидент. Состояние писателя оценивается как крайне тяжелое – Быков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, по некоторым данным у него наблюдается отек мозга. О случившемся сообщила "Комсомольская правда".

"Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт", – сообщил источник.

Дмитрий Быков svoboda.org

По информации Telegram-канала Mash, в больнице Дмитрий Быков впал в кому – у него отек мозга, состояние оценивают как критическое. Также сообщается, что 51-летний публицист и литературовед имел серьезные проблемы со здоровьем: сахарный диабет, гипертонию и страдал хроническим переутомлением.

Врачи якобы созвали консилиум и решили в Москву писателя пока не везти, вечером соберутся еще раз. Он на искусственной вентиляции легких.

Информацию о госпитализации известного российского писателя подтвердил журналист, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Также уточняется, что Дмитрия увезли в больницу прямо из самолета.

"Я сегодня утром еще не справлялся о самочувствии Быкова, но судя по тому, что мне не звонили, все в порядке, то есть ситуация стабильная. Об этом уже известно в министерстве здравоохранения РФ и в региональном минздраве Башкортостана. Госпитализация связана с хроническим заболеванием", – уточнил Венедиктов.

Быков должен был выступить в Уфе с лекциями во вторник, 16 апреля. Об отмене выступления стало известно лишь за пару часов до начала мероприятия, организаторы сослались на плохое самочувствие Быкова. На следующий день его увезла скорая.

Отметим, в связи с госпитализацией Дмитрия Быкова отменяются его дальнейшие выступления, запланированные на апрель. Так, в частности уже отменены лекции в Москве, Риге (Латвия) и Таллине (Эстония).

Афиша на сайте Дмитрия Быкова

Как писал OBOZREVATEL, российский писатель и публицист Дмитрий Быков предрек будущее России после аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

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