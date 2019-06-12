Впал в кому: основателя группы "Ляпис Трубецкой" жестко избили в Минске

Один из основателей популярной рок-группы "Ляпис Трубецкой", гитарист коллектива Trubetskoy и бывший коллега музыканта Сергея Михалка Руслан Владыко был серьезно избит в Минске. Мужчина несколько дней находится в коме.

ЧП случилось 6 июня, однако информацию решили осветить только сейчас. Владыко, который также известен под псевдонимом Пан, ударили чем-то тяжелым по голове. Предположительно, это было сделано с целью ограбления. Об инциденте рассказали на официальной странице Trubetskoy в Instagram.

"Тяжело об этом сообщать, но молчать дальше нет смысла. 6 июня наш друг и коллега Руслан "Пан" Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжелую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме. Ситуация очень серьезная", – сообщили в группе.

Ляпис Трубецкой (Павел Булатников, Сергей Михалок, Руслан Владыко) Сайт группы "Трубецкой"

В СМИ, помимо этого, указали, что полиция проверила записи видеокамер из бара, где находился пострадавший. По ним удалось установить время, в которое мужчина покинул заведение. Его нашли без сознания, при нем не обнаружили телефон и барсетку.

По некоторым данным Руслану уже сделали операцию, певец в сознание пока не приходил. На данный момент он находится на искусственной вентиляции легких.

Экс-продюсер группы "Ляпис Трубецкой" Евгений Колмыков рассказал, что медики пока не дают прогнозов относительно улучшения его состояния, пишут Дни.Ру.

Напомним, Руслан Владыко был одним из основателей рок-бенда "Ляпис Трубецкой". Он оставался его участником в течение 25 лет. А после ее распада в 2014 году продолжил творческую карьеру в группе Trubetskoy с вокалистом Павлом Булатниковым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России серьезно избили популярного российского актера из сериалов "Ранетки", "Кадетство" и "Солдаты" Виталия Абдулова.

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