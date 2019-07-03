Возвращение "Сватов" на ТВ: где смотреть онлайн третью серию

На украинском телеканале 1+1 стартовал показ шестого сезона скандального сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95"(ООО "Кварталкино").

В среду, 3 июля на экраны выйдет третья серия "Сватов". Эпизоды выходят ежедневно в эфире телеканала с понедельника по четверг в 20:45 по киевскому времени. OBOZREVATEL предлагает узнать, где смотреть онлайн 3 серию "Сватов" (видео смотрите в конце новости).

Шестой сезон сериала "Сваты", помимо эфиров телеканала будет также доступен на официальном сайте 1+1, а также на канале в YouTube.

Где смотреть сериал "Сваты"

Шестой сезон сериала "Сваты", помимо эфиров телеканала будет также доступен на официальном сайте 1+1, а также на канале в YouTube.

"Сваты", 3 серия 6 сезон

О чем будет третья серия шестого сезона "Сватов"

Наступил май. Пришло время семье Будько сажать картошку и… "собирать урожай войны": Иван Будько обнаруживает на своем огороде мину. Женя и Катя встречают англичанина Джека и вместе с ним доставляют недошедшее письмо времен Второй мировой войны адресату. Иван и сваты проводят воспитательно-патриотические занятия с внуками.

"Сваты", 3 серия 6 сезон

Смотреть "Сваты" 3 серия сезон 6 онлайн:

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"Сваты": смотреть все серии онлайн

Сюжет шестого сезона сериала "Сваты" построен на событиях спустя 8 лет после знакомства семей Будько и Ковалевых. За этот период в жизни сватов многое изменилось. Внучка Женя выросла и перестала быть готом – теперь ее интересуют парни. Но почему-то они почти не обращают на Женю внимания, из-за чего она плачет в подушку по ночам.

Первая серия вышла на экраны в понедельник, 1 июля. Наступает весна. Распускаются почки на деревьях, бурлят кровь и авантюрный характер Ивана Будько. Он же и толкает Ваню заняться большим цветочным бизнесом. Заняться самому, а заодно втянуть в предпринимательство и всех домашних. Бизнес бизнесом, но и о подарках любимым женам к восьмому марта нельзя забывать, а то весь год вспоминать будут. Иван и его верный приятель Митяй пускаются во все тяжкие, чтобы удивить свои вторые половинки оригинальным подарком.

Вторую серию "Сватов-6" показали 2 июля, во вторник. Наконец к бабушкам и дедушкам переезжают Женя и близнецы. Их ожидают новая школа, новые друзья и новые конфликты с одноклассниками. Никита и Вика борются с двойными стандартами взрослых. Женя учит разговорному английскому учительницу. А в это время Сан Саныч Беркович становится жертвой собственного первоапрельского розыгрыша.

Напомним, 27 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск ООО "ТРК "Студия 1+1" и ООО "Киноквартал", назвав противоправными действия Госкино, Минкульта и СБУ относительно запрета показа сериала "Сваты". Этим самым он фактически разрешил транслировать сериал на украинских телеканалах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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