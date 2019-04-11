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"Возьму измором": Киркоров раскрыл доходы от Лазарева на Евровидении

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Знаменитый российский артист, продюсер номера Сергея Лазарева на Евровидении-2019 Филипп Киркоров признался, что получает от участия в международном песенном конкурсе.

В комментарии "Дни.ру" он рассказал, что ему никто ничего не платит, несмотря на то, что он даже является автором песни участника от России.

Кроме Лазарева Киркоров также работал с Дмитрием Колдуном и Анжеликой Агурбаш, с молдавской группой DoReDoS, Ани Лорак. В России ему даже дали прозвище "Мистер Евровидение".

Сергей Лазарев и Филипп Киркоров

Сергей Лазарев и Филипп Киркоров

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"Я волонтер этого конкурса, работаю бесплатно. Мне просто нравится, да и кураж победить не оставляет. Я возьму этот конкурс измором и все равно добьюсь своего. Если в этом году Сергей Лазарев победит, то, наверное, я буду считать свою миссию выполненной и перестану участвовать в "Евросонге", – признался Киркоров.

Сергей Лазарев и Филипп Киркоров

Сергей Лазарев и Филипп Киркоров

instagram

По словам "короля российской эстрады", деньги никогда не были для него определяющим моментом. Он работает над тем, что ему нравится.

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Тема
Евровидение-2019
Персоны
Филипп КиркоровСергей Лазарев
Место
Россия
Тег
Евровидение
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