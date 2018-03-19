"Вот в кого Оля такая..." Бабушка Бузовой зажгла на сцене под новый хит Киркорова

79-летняя бабушка скандальной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой зажгла на сцене с известным певцом Филиппом Киркоровым.
Женщина сплясала под новый хит артиста "Цвет настроения синий", о чем свидетельствует видео, опубликованное в Instagram-аккаунте Super.ru.
"Бабушка Ольги Бузовой Алла Тимофеевна отожгла на концерте Филиппа Киркорова в Литве под его новый хит "Цвет настроения синий", - сказано в подписи к короткому ролику.
Затем видео с танцующей бабушкой опубликовала и сама Бузова. По словам артистки, Киркоров не только лично выбрал для женщины место в зале, вызвал на сцену и подарил цветы, но и отвез ее домой.
Я со слезами на глазах вчера радовалась , видя свою бабушку счастливой🤗 Это всё благодаря тебе!!!❤🙏🏼 Филипп, @fkirkorov - ты не просто Король, ты - настоящий мужчина, ты - настоящий друг, ты - артист!!!! И в первую очередь человек, на которого всегда можно положиться и рассчитывать🙏🏼Когда Филипп узнал, что моя любимая бабушка живет в Клайпеде, он сразу же пригласил ее на свое фееричное шоу #Я 🌟 с которым сейчас ездит по всему миру и собирает аншлаги! Моя бабулечка была настолько счастлива, но даже не могла представить, что сможет так зажечь💃🏼💥с ее любимым певцом и нашим Королем на одной сцене! Такого количества комплиментов и цветов🌸💐🌹моя бабушка никогда не получала ❤💋 Филипп лично встретил ее, лично выбрал место для неё в зале, вызвал на сцену, а потом задарил не только цветами и осыпая комплиментами, но и отвёз домой🙏🏽💋 Филипп🙏🏼 Я даже не знаю как благодарить тебя за подаренные эмоции и такой колоссальный позитив для моей бабушки ❤💋Спасибо, что дал ей почувствовать себя Богиней👸🏻 под #цветнастроениясиний 💙 Я тебя очень люблю, и то, что ты отправлял мне в голосовых, обязательно приму к сведению 🤪 Кстати, Алле Тимофеевне в этом году будет 80 лет🙏🏻 Есть вопросы ещё в кого у меня такая бешеная энергетика? Отдельное спасибо @rr_photo 😍 Память на всю жизнь 🙏🏻 пересматриваю и плачу от счастья ❤️ #цветнастроениясиний @phot.on @zaderix @@_vecherskiy_kos ❤️
Пользователи сети бурно отреагировали на яркое видео и рассыпались в комплиментах бабушке Бузовой.
"Вот в кого Олечка такая! Бабушке 80 лет и не дашь, у Оли хорошие гены, молодцы", - пишут комментаторы.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Бузова поскандалила с украинкой из-за интимной жизни.