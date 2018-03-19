"Вот в кого Оля такая..." Бабушка Бузовой зажгла на сцене под новый хит Киркорова

79-летняя бабушка скандальной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой зажгла на сцене с известным певцом Филиппом Киркоровым.

Женщина сплясала под новый хит артиста "Цвет настроения синий", о чем свидетельствует видео, опубликованное в Instagram-аккаунте Super.ru.

"Бабушка Ольги Бузовой Алла Тимофеевна отожгла на концерте Филиппа Киркорова в Литве под его новый хит "Цвет настроения синий", - сказано в подписи к короткому ролику.

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Затем видео с танцующей бабушкой опубликовала и сама Бузова. По словам артистки, Киркоров не только лично выбрал для женщины место в зале, вызвал на сцену и подарил цветы, но и отвез ее домой.

Пользователи сети бурно отреагировали на яркое видео и рассыпались в комплиментах бабушке Бузовой.

"Вот в кого Олечка такая! Бабушке 80 лет и не дашь, у Оли хорошие гены, молодцы", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Бузова поскандалила с украинкой из-за интимной жизни.