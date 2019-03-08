"Вот кто должен ехать на Евровидение!" Полякова произвела фурор в сети новым клипом

Украинская поп-дива Оля Полякова представила в пятницу, 8 марта, клип на песню "Лед тронулся". Работа произвела фурор среди пользователей сети.

Режиссером клипа выступил топовый клипмейкер страны Алан Бадоев. Новую работу звезда назвала семейно-спортивной драмой с элементами экшена, сообщила пресс-служба артистки. Работа опубликована официальном YouTube-канале Поляковой(чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Клип "Лед тронулся" – вторая по счету совместная видеоработа Поляковой и Бадоева. Режиссер увидел звезду в образе фигуристки. На льду Оля появилась с двукратным чемпионом Украины и мира в одиночном катании – фигуристом Дмитрием Дмитренко.

Пресс-служба

Помимо этого, одной из главных героинь истории стала младшая дочь певицы Алиса, которая уже во второй раз принимает участие в съёмках клипа звездной мамы.

"Клип "Лед тронулся" посвящен детям! Ведь только для них мы, несмотря на все наши ошибки и поражения, самые лучшие, самые важные, самые главные люди, только для них настоящие короли и королевы!" – рассказала Полякова.

Пресс-служба

Пользователи сети активно отреагировали на премьеру клипа, расхвалив Олю в комментариях под видео.

"Суперзвезда! Настоящая народная артистка. Вот кто должен был Ехать на Евровидение!", – написали пользователи.

О том, как снимался клип Оли Поляковой на песню "Лед тронулся", читайте в эксклюзиве OBOZREVATEL.

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