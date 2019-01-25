''Вот это формы'': молодая ''копия'' Ким Кардашьян примерила откровенный БДСМ-костюм

Британская пышнотелая модель Деми Роуз, названная в сети "копией" американской звезды Ким Кардашьян, похвасталась подписчикам откровенным БДСМ-костюмом.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографии в латексном белье, которое подчеркнуло ее выразительные формы.

"Невинность - это безумие", - прокомментировала фотографии 23-летняя модель.

Традиционно соблазнительные фото Деми Роуз привели в восторг ее поклонников. Снимки Роуз собрали свыше 300 тыс. лайков, в комментариях модель осыпали комплиментами, в частности, расхвалили фигуру.

"Какие формы", "Ты просто космос", "Очень хороша", - отметили под снимком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пьет из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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