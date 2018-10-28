Волочкова полностью разделась в бочке: ''горячие'' фото

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала свое "голое" фото из бани.

Соответствующее фото артистка выложила в Instagram. Волочкова прикрыла голую грудь дубовыми вениками. На другом снимке балерина сидит в бане, скрестив ноги и прикрывая трусики.

"Прекрасное время препровождения в дождливый вечер - русская домашняя баня на дровах и ледяная купель", – подписала фото Анастасия.

Кроме того, балерина ограничила комментарии к посту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова агрессивно ответила на критику