Волочкова полностью разделась в бочке: ''горячие'' фото

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала свое "голое" фото из бани.
Соответствующее фото артистка выложила в Instagram. Волочкова прикрыла голую грудь дубовыми вениками. На другом снимке балерина сидит в бане, скрестив ноги и прикрывая трусики.
"Прекрасное время препровождения в дождливый вечер - русская домашняя баня на дровах и ледяная купель", – подписала фото Анастасия.
Кроме того, балерина ограничила комментарии к посту.
Прекрасное время препровождения в дождливый вечер-русская домашняя баня на дровах и ледяная купель.👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #баня #вечер
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова агрессивно ответила на критику