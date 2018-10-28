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СпортLady

/Шоубиз

Волочкова полностью разделась в бочке: ''горячие'' фото

6.5тЧитать материал на украинском

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала свое "голое" фото из бани.

Соответствующее фото артистка выложила в Instagram. Волочкова прикрыла голую грудь дубовыми вениками. На другом снимке балерина сидит в бане, скрестив ноги и прикрывая трусики.

"Прекрасное время препровождения в дождливый вечер - русская домашняя баня на дровах и ледяная купель", – подписала фото Анастасия.

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Кроме того, балерина ограничила комментарии к посту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова агрессивно ответила на критику

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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Слушайте, братья меньшие из Обоза, да что вы к Волочковой привязались, через день о ней здесь публикации. Сдается мне, что она этого лысого бродского отхлестала веником банным по голове, когда заметила, что он за ней подсматривает и с тех пор он её возненавидел.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
А нахера? Ватников это возбуждает?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Встромил Ипатий, походу в Украине своих красоток нет
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