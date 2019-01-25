''Вокруг имени отца много сплетен'': три воспоминания сына о Владимире Высоцком

25 января актеру, поэту и певцу Владимиру Высоцкому мог бы исполниться 81 год. Артист ушел из жизни более 30 лет назад, летом 1980-го, но интерес к его работам в театре, кино, концертам и пластинкам только растет.

Как рассказал порталу "Собеседник" сын артиста Никита, вокруг его отца существует сегодня много сплетен. Каждый, кто имел возможность видеться с Высоцким лично, считает долгом в этот день поделиться тем или иным эпизодом из жизни. OBOZREVATEL публикует три воспоминания Высоцкого-младшего о легендарном отце.

Владимир Высоцкий Фото: fnkaa.ru

"Несмотря на мощь, он был незащищенным"

С детства у меня осталось ощущение от него как от человека сильного и... очень высокого. Помню, как я испытал шок, когда перерос его (на самом же деле он, это все знают, был вовсе не высокого роста). Для всех это было неожиданно. Однажды в прихожей мы – отец, мама и посередине одиннадцатилетний я – оказались вместе перед огромным зеркалом. Отец удивленно посмотрел на маму, которая была почти одного роста с ним: "Смотри, он уже выше нас стал!" А как-то в театре его спросили, мол, кто такой взрослый высокий парень рядом с ним. Он ответил: "Сын мой. Да ему всего-то десять лет!" А мне тогда было уже тринадцать и хотелось выглядеть еще старше. Я даже обиделся на отца за эту шутку. Сам он тоже мог на меня вспылить. Однажды мы ехали вместе в машине и он стал спрашивать, почему мы так редко приходим в гости к деду Семену, который скучает без нас. Я тогда резко ему ответил, что, дескать, нам неинтересно с этим воякой. И вот тут Высоцкий взорвался. Вцепился в руль, надавил на педаль газа и закричал: "Твой дед – герой, он воевал, в Прагу въехал на первом танке!!!" Я тогда страшно растерялся, не знал, что ответить… Но иногда отец сам терялся под напором чьих-то слов. Мне рассказывали, как однажды в театре во время собрания Высоцкий начал высказываться по обсуждаемому делу и вдруг одна актриса встала и резко сказала ему: "Вы нас жизни не учите! Сами-то вы давно уже зазнались, даже не здороваетесь с нами!" Отец осекся, медленно сел и больше в этот вечер не сказал ни слова. Сидел и смотрел в одну точку. Несмотря на свою мощь и силу, он был человеком незащищенным...

"Машина зависла на краю пропасти"

Мне часто говорят о нашем большом сходстве с ним. На самом деле мы все-таки очень разные, если, конечно, не брать во внимание скорость, с которой жил он и с которой живу я. Как-то подростком спросил у него: "Почему ты так редко общаешься с нами, почему у тебя так мало времени?!" В ответ он посадил меня в машину и протаскал с собой весь день. Мы были на репетиции в театре, на дневном концерте, в автосервисе, на студии звукозаписи... "Поедешь со мной на ночную съемку фильма?" – спросил он меня после вечернего спектакля. Я тогда уже валился с ног от усталости и отказался. Ритм жизни у него был бешеным... Помню, с одним из автомобильных журналов со мной делали фотосессию: снимали на фоне машин тех марок, которые когда-то были у отца. Renault, BMW, Mercedes. Он же обожал свои машины! Особенно гордился последней покупкой – спортивным Mercedes. Купил его за два года до смерти. Говорил: "Такого в нашей стране нет ни у кого, даже у самого Леонида Брежнева!" Кстати, я любил отца за рулем. Он так гонял! Однажды мы гнали по арбатским переулкам, вдруг он резко затормозил, и наша машина зависла на краю огромной ямы. Еще немного – и мы бы на полной скорости в нее свалились. Мне стало страшно. Но зато потом я с восхищением рассказывал об этом эпизоде. Мама, услышав эту историю, заплакала: "Ты пока ничего не понимаешь. Ведь от этой скорости он умрет..."

Никита Высоцкий Фото: ok-magazine.ru

"В последний год часто впадал в "зеленую тоску"

Он никогда не выпячивал своих проблем. Окружающие Высоцкого вовсе не ждали, что все так закончится. Хотя уже после его смерти многие, в том числе и я, поняли, что к такому трагическому финалу все и шло. В последний год он часто стал впадать в такую "зеленую тоску".

"Шел я, брел я, наступал

То с пятки, то с носка,

Чувствую – дышу и хорошею...

Вдруг тоска змеиная,

Зеленая тоска,

Изловчась, мне прыгнула на шею..."

Бывали такие резкие перепады настроения, что на него было страшно смотреть. Он мог шутить, общаться, а потом в один миг уходил в себя, замолкал, впадая в отсутствующее состояние. Однажды пришел к нему в гости, что-то начал рассказывать о себе. Он лежал на диване какой-то мрачный, а потом вдруг встал, сказал мне: "Не надо" – и вышел из комнаты.

Но я, как и многие вокруг, старался не думать ни о чем плохом. Да и когда он умер, никто в это не верил еще долго. Вспоминаю, как, узнав, что его не стало, мы приехали к отцу в квартиру на Малой Грузинской. Он лежал на диване в комнате. Все вокруг ходили какие-то растерянные и говорили о нем так, как будто он был еще жив... Это потом, намного позже, все стали вспоминать, что были какие-то знаки, по которым можно было понять, чем все закончится, врачи предупреждали. Но это понимаешь уже спустя время после трагедии.

Все эти годы, что отца нет рядом, он мне снится. Не часто, а только в те периоды жизни, когда я неспокоен или принимаю какое-либо важное решение. Он приходит ко мне и молчит. В этот момент я хочу ему многое сказать, но поговорить нам всегда что-то или кто-то мешает. Как будто нечто встает между нами. И все эти появления отца поворачивают меня как бы к себе. Во мне пробуждается совесть, и я принимаю решение так, чтобы мне самому было перед ним не стыдно.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в июле 2018 года в городе Нижний Тагил (Россия) умерла известная актриса театра и кино, народная артистка РФ и первая супруга легендарного барда Владимира Высоцкого Иза Высоцкая.

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