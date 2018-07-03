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Вокалист "Время и Стекло" чуть не погиб во время съемок: опубликовано видео жуткого падения

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В сети опубликовали видео с бекстейджа съемок последнего клипа популярной украинской поп-группы "Время и Стекло" на песню "Е, бой!", на которых серьезно травмировался вокалист коллектива Алексей Завгородний, более известный как Позитив (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

Так, во время съемочного процесса Алексей выполнял трюки самостоятельно и во время одного из них артист не удержался на мотоцикле и упал, получив серьезные травмы. К счастью, певец остался жив. Официальный ролик с бекстейджа съемочной площадки опубликован на YouTube-канале группы "Время и Стекло".

В результате падения артист разбил себе лицо, получил множество ушибов и ссадин, но при этом продолжил работу.

Скриншот из видео

YouTube

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Скриншот из видео (момент падения Алексея)

YouTube

Отметим, ранее в сети Надя Дорофеева показывала лишь фотографии Позитива с разбитым лицом и окровавленными руками, сделанные после жуткого инцидента. Однако сейчас появилось полное видео со съемок клиипа “Е, бой!“, на котором запечатлено жуткое падение певца.

Смотрите видео с 01:12.

Как сообщал OBOZREVATEL, официально клип на песню "Е, Бой!" группы "Время и Стекло" был презентован 31 мая 2018 года. Спустя некоторое время вокалистка коллектива Надя Дорофеева показала фрагменты из закулисья съемок.

Персоны
Надя ДорофееваАлексей Завгородний (Позитив)Время и Стекло
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