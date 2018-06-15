Война и женское горе: "ВВ" презентовали трогательный клип

Легендарная группа "Вопли Видоплясова" и его бессменный лидер Олег Скрипка устроили "генеральную репетицию" праздника Ивана Купала в Музее под открытым небом в Пирогово.

Все ради того, чтобы в праздничной непринужденной атмосфере презентовать новый клип на сингл "Дибривонька" с альбома "Прекрасный мир". Олег Скрипка, который был ведущим мероприятия, отметил всех участников съемочного процесса и поделился историей песни.

"Дібрівонька" - это аутентичная народная песня. Говорят, этой мелодии около 500 лет! Мне осталось разве что добавить стихотворной лирики. И хотя в творчестве группы "Вопли Видоплясова" достаточно народных песен, "Дібрівонька" отличается от других своей глубиной", - поделился Олег.

Лидер группы "ВВ" также отметил, что песня, несмотря на свою длительную историю, является актуальной в наше время.

"Дібрівонька" как раз рассказывает о судьбе молодых девушек, которые остаются сами после гибели своих любимых на войне. Я благодарен главным героиням клипа за то, что им удалось передать эмоции, но не переиграть. Это было, по-моему, главной задачей. Посмотрев эту видеоработу сейчас, на презентации, не могу не сказать, что она особенная", - прокомментировал он.

Особой атмосферы мероприятию добавила этно-группа "Божичи", которая не только спела для гостей купальские песни, но и пригласила всех присутствующих принять участие в праздничном обряде, отметив, что все загаданные желания обязательно осуществятся. Кстати, песня была найдена во время фольклорной экспедиции группы "Божичи". Собственно, в сотрудничестве с ними и был создан этот трек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скрипка рассказал, чем за рубежом обернулась шутка о Гааге и России.