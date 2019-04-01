''Война еще не окончена'': украинская певица высказалась о судьбе Зеленского

Победа юмориста Владимира Зеленского в первом туре президентской гонки - лишь победа в битве. Война еще не окончена.

Таким мнением на личной странице в Instagram поделилась украинская певица Камалия Захур, супруга миллиардера Мохаммада Захура. По словам артистки, противники президентства Зеленского приложат максимум усилий.

"Война еще не окончена. Все те, кто поддержали Володю Зеленского, не должны праздновать сейчас, скорее оставьте это на 21 апреля. Потому что настоящая битва начинается сейчас, когда Порошенко использует весь свой 20-летний опыт политических игр против трехмесячного политического новичка", - заявила артистка.

По мнению певицы, оппонент Зеленского прибегнет к покупке голосов, подрыву доверия и начнет игру по обвинению. Сторонникам комика певица посоветовала игнорировать подобные сообщения в соцсетях.

"Не нужно обольщаться этой победой и начинать бороться за финальный бой только тогда, вы выиграете войну", - добавила она, приложив к своему посту совместное фото с Владимиром Зеленским и его коллегой Евгением Кошевым.

Пост артистки собрал в соцсети около 4 тыс. лайков, при этом сотни фолловеров ответили Камалии в комментариях. Позиция исполнительницы вызвала неоднозначную реакцию.

"Лучше бы вы помолчали", "Камалия, я считала вас умной женщиной", "Не хочу никого обижать, но… люди, какие же вы тупые... Бедная наша страна, бедные воины на передовой, бедные крымские татары, бедные патриоты. Не с кем строить государственность..." - отреагировали под постом знаменитости.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский неожиданно поздравил Владимира Зеленского с уверенной победой в первом туре президентской гонки.

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