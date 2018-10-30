Водка, хлопья и три вида молока: с чем в Киеве встретят группу Stone Sour

Американские металлисты Stone Sour, первая группа одного из топовых металхэдов США и вокалиста Slipknot Кори Тейлора, впервые выступит в Украине. Концерт пройдет 18 ноября в рамках тура в поддержку последней пластинки "Hydrograd" (2017) в киевском клубе Stereo Plaza.

В преддверии концерта организаторы раскрыли подробности бытового и технического райдеров группы, в списки которых вошли уникальные инструменты и не менее любопытные предпочтения относительно питания за кулисами.

Фото: stonesour.com

Согласно информации, готовятся к своему первому украинскому выступлению рокеры основательно — одних только гитар в Киев привезут не менее 15 штук. Среди них: классическая V-образная ретро гитара 1977 года, несколько акустических инструментов, уникальная кастомизированная бас-гитара, а вот настоящих ценителей музыкальных инструментов заинтересует GIBSON SG 1999 года выпуска.

Роковое настроение музыкантам должна будет обеспечить качественная "заправка" перед концертом. В бытовом райдере группы насчитывается 48 банок пива, 6 бутылок яблочного сидра, большая бутылка шведской водки и энергетические напитки без сахара. Закусывать рокеры предпочитают бананами, овощной нарезкой, вяленой говядиной, орехами, изюмом, и медовыми кукурузными хлопьями. При этом завершают список требований три вида молока – миндальное, кокосовое и натуральное коровье.

Среди обязательных продуктов, которые должны быть в гримерке Кори Тейлора и команды – несколько видов чая, мед, лимон и ручная соковыжималка. Как отметили организаторы, набор подтверждает тот факт, что фронтмен Stone Sour Кори Тейлор всерьез заботится о своих голосовых связках.

Помимо условий, прописанных музыкантами в райдерах, организаторы также раскрыли сет-лист, который прозвучит 18 ноября в Киеве.

Сет-лист предстоящего шоу:

Taipei Person / Allah Tea

Do Me a Favor

Knievel Has Landed

Whiplash Pants

Absolute Zero

Bother

Tired

Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)

30/30-150

Get Inside

Reborn

Song #3

Through Glass

На бис:

Made of Scars

Fabuless

Группа Stone Sour образовалась в 1992-м, однако просуществовала всего несколько лет. Проект был заморожен, и лишь в 2000-м, наряду с возрастающей популярностью Slipknot, основатели группы Кори Тейлор и барабанщик Джоэль Экман (сегодня уже бывший участник Stone Sour) вернули свой первый коллектив к жизни.

На сегодняшний день дискография Stone Sour насчитывает шесть студийных альбомов. Первые две пластинки - одноименная "Stone Sour" и "Come What(ever) May" - получили в свое время статусы золотого и платинового в США, в Великобритании оба диска стали золотыми. Как раз в трек-листы этих альбомов и вошли хиты группы вроде "Bother" и "Through Glass", без которых сегодня не обходятся ее концерты.

Официальное мероприятие в Facebook

Билеты

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, легенды глэм-рока KISS выступят с концертом в Украине. Шоу состоится в рамках прощального тура группы, поэтому музыканты выбрали одну из самых крупных площадок страны.