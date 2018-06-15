Вновь похудевшая Каменских показала соблазнительные формы

Украинская поп-дива Настя Каменских порадовала фанов очередным соблазнительным фото в легкой спортивной одежде.

Как отметили ее подписчики в Instagram, знаменитость еще больше похудела и теперь выглядит не просто эффектно и сексуально, а "непревзойденно".

На личной странице в соцсети певица опубликовала снимок в спортивной одежде своего бренда. При этом сделал акцент на стройных ногах и спортивном теле. Упорная работа над собой, как указали под фото, не прошла бесследно.

@nksport_for_you Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 14 Июн 2018 в 9:39 PDT

"Великолепная", "Фигура просто огонь! Как? Как ты этого добиваешься?", "Такие стройные ножки. Настя, ты продолжаешь худеть?" - удивились под фото.

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При этом некоторые фолловеры посоветовали артистке на этом этапе остановиться с похудением, чтобы не утратить свою сексуальность.

Всего за несколько часов снимок Каменских собрал более 80 тыс. лайков.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, обнаженная Настя Каменских сняла лирическое видео в ванной.