Вновь похудевшая Каменских показала соблазнительные формы

Украинская поп-дива Настя Каменских порадовала фанов очередным соблазнительным фото в легкой спортивной одежде.
Как отметили ее подписчики в Instagram, знаменитость еще больше похудела и теперь выглядит не просто эффектно и сексуально, а "непревзойденно".
На личной странице в соцсети певица опубликовала снимок в спортивной одежде своего бренда. При этом сделал акцент на стройных ногах и спортивном теле. Упорная работа над собой, как указали под фото, не прошла бесследно.
"Великолепная", "Фигура просто огонь! Как? Как ты этого добиваешься?", "Такие стройные ножки. Настя, ты продолжаешь худеть?" - удивились под фото.
При этом некоторые фолловеры посоветовали артистке на этом этапе остановиться с похудением, чтобы не утратить свою сексуальность.
Всего за несколько часов снимок Каменских собрал более 80 тыс. лайков.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, обнаженная Настя Каменских сняла лирическое видео в ванной.