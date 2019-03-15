МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Внезапно: Мишель Андраде поразила кардинальной сменой имиджа в новом видео

1.2тЧитать материал на украинском

Молодая артистка Мишель Андраде (Michelle Andrade) презентовала лирик-видео на чувственную песню Corazón, в котором предстала в совершенно неожиданном амплуа.

Так, внезапно из жгучей брюнетки Мишель превратилась в яркую и нежную блондинку, чем покорила своих поклонников. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Песня Corazón войдет в новый альбом Мишель, релиз которого состоится летом 2019 года.

Внезапно: Мишель Андраде поразила кардинальной сменой имиджа в новом видео

Пресс-служба

"Сorazón – это светлые воспоминания о любви. Я благодарна, что эта история была в моей жизни и научила меня важному. Этой песней я хочу донести каждому, что даже если сейчас раны свежи, настанет день, когда все будет Corazón- сердце заживет!" – рассказала Андраде.

Новости
Иракли Макацария прокомментировал ''роман'' с Мишель Андраде на ''Танцях з зірками''

Что касается резкой смены образа, артистка отметила, что превратившись в блондинку, она сумела лучше прочувствовать трогательную историю, о которой поется в композиции, а также посмотреть на себя глазами другого человека.

Внезапно: Мишель Андраде поразила кардинальной сменой имиджа в новом видео

Пресс-служба

Внезапно: Мишель Андраде поразила кардинальной сменой имиджа в новом видео

Пресс-служба

"Образ блондинки помог мне посмотреть на себя со стороны и прожить эту историю снова чувствами другого человека", – объяснила звезда.

Поклонники Мишель Андраде пришли в восторг от ее новой работы. Они расхвалили ее в комментариях под видео.

Внезапно: Мишель Андраде поразила кардинальной сменой имиджа в новом видео

Внезапно: Мишель Андраде поразила кардинальной сменой имиджа в новом видео

Внезапно: Мишель Андраде поразила кардинальной сменой имиджа в новом видео

Пресс-служба

Новости
Откровения Андраде о романе с известным певцом: фото влюбленной пары
Внезапно: Мишель Андраде поразила кардинальной сменой имиджа в новом видео

Пресс-служба

Внезапно: Мишель Андраде поразила кардинальной сменой имиджа в новом видео

Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мишель Андраде покорила сеть эротическим танцем. Так, соблазнительный ролик, где артистка демонстрирует смелые движения, привел в восторг ее фанатов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Мишель Андраде (Michelle Andrade)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения