Внезапно: Мишель Андраде поразила кардинальной сменой имиджа в новом видео

Молодая артистка Мишель Андраде (Michelle Andrade) презентовала лирик-видео на чувственную песню Corazón, в котором предстала в совершенно неожиданном амплуа.

Так, внезапно из жгучей брюнетки Мишель превратилась в яркую и нежную блондинку, чем покорила своих поклонников. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Песня Corazón войдет в новый альбом Мишель, релиз которого состоится летом 2019 года.

Пресс-служба

"Сorazón – это светлые воспоминания о любви. Я благодарна, что эта история была в моей жизни и научила меня важному. Этой песней я хочу донести каждому, что даже если сейчас раны свежи, настанет день, когда все будет Corazón- сердце заживет!" – рассказала Андраде.

Что касается резкой смены образа, артистка отметила, что превратившись в блондинку, она сумела лучше прочувствовать трогательную историю, о которой поется в композиции, а также посмотреть на себя глазами другого человека.

Пресс-служба

Пресс-служба

"Образ блондинки помог мне посмотреть на себя со стороны и прожить эту историю снова чувствами другого человека", – объяснила звезда.

Поклонники Мишель Андраде пришли в восторг от ее новой работы. Они расхвалили ее в комментариях под видео.

Пресс-служба

Пресс-служба

Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мишель Андраде покорила сеть эротическим танцем. Так, соблазнительный ролик, где артистка демонстрирует смелые движения, привел в восторг ее фанатов.

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