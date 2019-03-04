Внезапная смерть рэпера Децла: установлена причина

Российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался в результате острой сердечной недостаточности, которая была вызвана болезнью сердца.

Об этом пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", ссылаясь на официальные результаты судебно-медицинской экспертизы.

Фото: kp.ru

"Децл умер в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы — официальные результаты судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении паблика.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в СМИ появлялись разные версии смерти музыканта. Однако его отец Александр Толмацкий заявлял, что все сообщения якобы о результатах экспертизы и причинах смерти его сына не соответствовали действительности.

Рэпер внезапно скончался в ночь на 3 февраля. Перед смертью у Толмацкого случился припадок – у артиста сперва начали болеть кисти рук, потом он потерял сознание. Его концертный директор отметил, что музыкант внезапно побледнел, сел в кресло и умер.

6 февраля на официальном YouTube-канале Децла вышел его последний клип к треку Inferno, в котором Толмацкий выступил композитором.

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