Внешность Веры Брежневой без макияжа вызвала споры в Instagram

Поклонники украинской поп-исполнительницы Веры Брежневой оценили ее внешность без макияжа. Короткий ролик репетиции перед очередным концертом, на котором артистка запечатлена без косметики на лице, вызвал споры в Instagram.

"Кусочек хорошего настроения и доброго утра вам в ленту от всего нашего коллектива", - прокомментировала артистка опубликованное видео на личной странице в соцсети.

На видео запечатлен эпизод подготовки певицы и ее коллег к выступлению. Брежнева показала фанам участников своей команды, а также себя с микрофоном. Судя по всему, на репетицию певица вышла без привычного макияжа, что и обсудили в комментариях под постом ее фолловеры.

"Верочка, вам так хорошо без макияжа", "Такая милая, настоящая", "Обожаю когда артисты без макияжа. Вера, прелесть", - отметили под видео.

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В то же время нашлись и те, кто решил возразить.

"Такая бледная", "Какая же ты без косметики моль", "Мда, с макияжем она куда эффектнее выглядит", - добавили в комментариях.

Всего за несколько часов ролик Брежневой собрал в соцсети более 135 тыс. просмотров.

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