Внебрачная дочь звезды "Кадетства" госпитализирована в тяжелом состоянии

Внебрачная дочь российского актера Александра Головина, известного по ролям в сериалах "Кадетство", "Папины дочки", а также фильме "Сволочи", Оливия была экстренно госпитализирована в Москве.

Девочку доставили в одну из клиник города с острой кишечной инфекцией. Об этом рассказала ее мама, Светлана Белогурова, пишет "СтарХит".

Александр Головин Вокруг ТВ

"Мы в больнице с острой кишечной инфекцией. У меня сердце разрывается от каждого ее позыва на рвоту. Сейчас ей очень плохо и у меня катятся слезы, ибо не знаю, чем помочь", – написала Белогурова.

Молодую маму также возмутило, что до сих пор большинство людей считает, что она пиарится на истории с отцовством Головина и якобы выдумала историю о болезни дочки.

Светлана Белогурова с дочкой Оливией СтарХит

"Какой пиар, народ? Я сижу без сил одна с ней в палате, а Оливия уснула от слабости", – добавила она.

По словам Белогуровой, отец девочки Александр Головин не предложил ей никакой помощи по уходу и лечению их совместного ребенка.

Светлана Белогурова с дочкой Оливией СтарХит

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер отказался признавать ребенка и материально помогать. Мать девочки, танцовщица балета "Тодес" Светлана Белогурова подала на актера в суд из-за отказа от дочери. В июне 2019-го в суде обнародовали результаты ДНК-анализа, который показал, что Головин является биологическим отцом девочки.

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