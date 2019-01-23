''Вместо жены – старуха'': Николаев показал, как отдыхает с Пугачевой. Сеть в недоумении

Российский певец и композитор Игорь Николаев поделился любопытным снимком, на котором запечатлен с примадонной Аллой Пугачевой. Фото вызвало бурное обсуждение в сети и несколько озадачило пользователей.

На снимке Николаев и Пугачева позируют вместе с известным актером и продюсером Леонидом Ярмольником. Звездная тройца отдыхает во Флориде, США. Изображение Игорь опубликовал на своей странице в Instagram.

Большинство подписчиков Николаева обратило внимание на смеющуюся в кадре Пугачеву. Многих смутил тот факт, что композитор проводит много времени с примадонной, а не с женой, актрисой Юлией Проскуряковой.

"А где Юля? Надо было рядом с собой жену посадить, а не эту старушку Аллу", – возмутились поклонники.

Другие же обсудили внешность легендарной певицы, однако мнения фолловеров Николаева разделились: некоторые отметили, что Алла выглядит, как "старая бабушка", другие же, наоборот, похвалили Пугачеву за молодежный образ и отметили, что в свои 69 лет она выглядит, как "девочка".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российский комик и пародист Максим Галкин, супруг Аллы Пугачевой, озадачил пользователей сети новым снимком с примадонной. На фото с звездным семейством также позировала скандальная украинка Светлана Лобода.

Фотография была сделана за кулисами ранее прогремевшего концерта Лободы в Москве. Галкин расхвалил шоу украинки, однако подписчики не согласились с его мнением.

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