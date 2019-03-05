Вместо груди – крестики: Астафьева взбудоражила провокационными фото

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников провокативной фотосессией.

Она опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых позирует в необычном облегающем наряде с блестками, на котором вместо груди нарисованы крестики.

Образ Астафьевой дополняли пуанты, а сама звезда сидела в расслабленной позе с мечтательным видом. В целом наряд имитировал голое тело.

Новые снимки певицы вызвали ажиотаж в сети. Некоторые написали в комментариях, что она позирует в необычной пижаме.

"Вот это поворот", "Прикольная пижама", "Думал, выпускной альбом", "Какая романтичная. Прелесть", "Даша, вы безумно красивы", – отметили поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Астафьева вернулась в журнал для мужчин Playboy. Она снялась для обложки нового номера.

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