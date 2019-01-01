Вмешались актеры: скандал вокруг ''Иронии судьбы'' в России получил продолжение

Известный советский актер Андрей Мягков назвал Рязанского митрополита Марка "недалеким умом" после критики последним фильма "Ирония судьбы или С легким паром".

Такое заявление Мягков, сыгравший в фильме персонажа Евгения Лукашина, сделал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалек умом, что ж тут говорить, если это так?" — сказал актер.

Андрей Мягков 24smi.org

Персонаж Андрея Мягкова в "Ироним судьбы" Кадр фильма

Отметим, митрополит заявил, что фильм "Ирония судьбы" противоречит христианству и "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями".

По словам священнослужителя, церковь призывает людей к труду и постоянной работе над собой. "А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдёт само собой", — заключил митрополит.

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