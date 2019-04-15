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Влюблена в Россию: MARUV разгневала сеть скандальным признанием

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Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун), чье развратное выступление в Москве вызвало волну критики в сети, снова спровоцировала гнев своих поклонников.

Артистка выступила в Санкт-Петербурге и похвасталась откровенными, а местами даже пошлыми снимками со своего концерта. Более того, артистка призналась в любви к российскому городу, написав соответствующий пост в своем Instagram-аккаунте.

"Saint Petersburg it was amazing! I’m in love with you" (Санкт-Петербург, это было восхитительно! Я влюблена в тебя – Ред)", — написала MARUV в подписи к снимкам.

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Это заявление и стало причиной гнева многих подписчиков, которые раскритиковали певицу за то, что она развлекает публику в стране-агрессоре, когда в Украине идет война. Также артистку в который раз упрекнули в пошлости и недопустимом поведении на сцене.

"Вот так нае**ла весь народ. Сделала из себя жертву, прогремела на весь мир отказом от Евровидения, а сама спала и мечтала о России. Я с самого начала не верила в "суровость контракта". Хитрая девочка", – написали в комментариях.

"Тебе самой не противно выступать перед ними? Из-за таких людей наша страна на дне", – упрекнули MARUV пользователи сети.

Влюблена в Россию: MARUV разгневала сеть скандальным признанием

Влюблена в Россию: MARUV разгневала сеть скандальным признанием

Влюблена в Россию: MARUV разгневала сеть скандальным признанием

Влюблена в Россию: MARUV разгневала сеть скандальным признанием

Влюблена в Россию: MARUV разгневала сеть скандальным признанием

Влюблена в Россию: MARUV разгневала сеть скандальным признанием

Влюблена в Россию: MARUV разгневала сеть скандальным признанием

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MARUV сплясала для Пригожина на юбилее
Скриншот из InstaStories

Скриншот из InstaStories

Instagram @maruvofficial

Скриншот из InstaStories

Скриншот из InstaStories

Instagram @maruvofficial

Скриншот из InstaStories

Скриншот из InstaStories

Instagram @maruvofficial

Скриншот из InstaStories

Скриншот из InstaStories

Instagram @maruvofficial

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"Уровень – Леся Никитюк": украинская ТВ-звезда остро спародировала пошлый клип MARUV
Скриншот из InstaStories

Скриншот из InstaStories

Instagram @maruvofficial

Скриншот из InstaStories

Скриншот из InstaStories

Instagram @maruvofficial

Скриншот из InstaStories

Скриншот из InstaStories

Instagram @maruvofficial

Скриншот из InstaStories

Скриншот из InstaStories

Instagram @maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV, победительница Национального отбора на Евровидение-2019, похвасталась откровенным шоу в Москве, чем вызвала волну негодования пользователей сети. Тогда артистке указали, что она "не достойна Украины".

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Персона
MARUV
Тег
Новости России
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Не стоит заморачиваться по поводу обычной прошмандовки ....
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
То что вы портки стираете в траншеях бандеры - это не война, это у вас от страха)))
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вованов вован
вованов вован
Понеслось, то на руках носили и восторгались, дескать вот он европейский уровень, а теперь вишь "враг народа". Да на себе посмотрите, на чьем топливе ездите, на чьем газе борщ варите, согреваетесь и на чьем угле и ядерном топливе у вас электричество производят, откуда вам деньги заробитчане переводят, откуда минудобрения крестьяне на свои поля кидают, чтобы потом накормить вас, вот таких принципиальных. Уже и нельзя ничего сказать хорошего про С-Петербург, про его памятники.
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