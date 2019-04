Влюблена в Россию: MARUV разгневала сеть скандальным признанием

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун), чье развратное выступление в Москве вызвало волну критики в сети, снова спровоцировала гнев своих поклонников.

Артистка выступила в Санкт-Петербурге и похвасталась откровенными, а местами даже пошлыми снимками со своего концерта. Более того, артистка призналась в любви к российскому городу, написав соответствующий пост в своем Instagram-аккаунте.

"Saint Petersburg it was amazing! I’m in love with you" (Санкт-Петербург, это было восхитительно! Я влюблена в тебя – Ред)", — написала MARUV в подписи к снимкам.

Это заявление и стало причиной гнева многих подписчиков, которые раскритиковали певицу за то, что она развлекает публику в стране-агрессоре, когда в Украине идет война. Также артистку в который раз упрекнули в пошлости и недопустимом поведении на сцене.

"Вот так нае**ла весь народ. Сделала из себя жертву, прогремела на весь мир отказом от Евровидения, а сама спала и мечтала о России. Я с самого начала не верила в "суровость контракта". Хитрая девочка", – написали в комментариях.

"Тебе самой не противно выступать перед ними? Из-за таких людей наша страна на дне", – упрекнули MARUV пользователи сети.

Скриншот из InstaStories Instagram @maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV, победительница Национального отбора на Евровидение-2019, похвасталась откровенным шоу в Москве, чем вызвала волну негодования пользователей сети. Тогда артистке указали, что она "не достойна Украины".

