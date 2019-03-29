''Влезет через форточку'': скандальная Maruv разозлила сеть новым фото

Украинская певица MARUV, которая после победы на Национальном отборе на Евровидение-2019 отказалась представлять страну на песенном конкурсе, разозлила фанов свежим постом в Instagram.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала фото в традиционном стиле, под которым сообщила, что вскоре выступит в Тель-Авиве, израильском городе, который принимает в этом году Евровидение.

"Ну как вы там, ребята? Завтра я буду в Тель-Авиве. Увидимся", — написала под снимком артистка.

Довольно быстро пост MARUV собрал более 20 тыс. лайков. При этом положительную реакцию новость вызвала далеко не у всех.

"Не пустили в Тель-Авив, тогда сама приеду?", "Если дверь в Тель-Авив не открывается, залезаем через форточку", "Ну-ну, а тебя ж там прям так ждут...", "Ну хоть так отметишься там", — указали под постом артистки.

Напомним, что победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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