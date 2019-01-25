''Второй раз я не выдержу'': муж Собчак прокомментировал драку с Богомоловым

Муж российской журналистки и политика Ксении Собчак Максим Виторган прокомментировал слухи о том, что у его жены роман с режисером Константином Богомоловым. Он отметил, что не станет драться с ним второй раз, поскольку "не выдержит такого визга".

Виторган опубликовал сообщение, в котором неизвестный пишет ему о том, что Собчак проводит время с Богомоловым в одном из ресторанов в Москве. Фото актер опубликовал на своей странице в Instagram.

"Ребята, завязывайте! Я не работаю по вызову. Я не выдержу второй раз такого визга. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Всё. Всем спасибо, все свободны",- написал он.

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Отметим, что Собчак подозревают в романе с режиссером Константином Богомоловым. Так, бывшую ведущую "Дом 2" часто видят в его компании, а особо бдительные фанаты Собчак заметили, что она перестала публиковать фото своего мужа Максима Виторгана в социальных сетях.

Отношения между Собчак и Богомоловым, якобы начались в 2018 году. Говорить об их романе стали после того, как они провели отпуск вместе.

Позже Собчак и Виторган начали появляться на публике без обручальных колец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 21 января супруг Собчак Максим Виторган избил режиссера Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.

Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что муж Собчак был пьяным.

Богомолов после инцидента рассказывал, что ему сломали нос в двух местах.

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