Виктор Павлик и проект Pavlik Overdrive "раскачают" Харьков роковым концертом

Народный артист Украины Виктор Павлик вновь выйдет на сцену со своим роковым проектом Pavlik Overdrive. На этот раз певец и его команда 20 апреля "раскачают" Харьков новым мощным саундом известных хитов "Ні обіцянок, ні пробачень", "Ти подобаєшся мені", как прежде это было в Киеве.

В прошлом году Pavlik Overdrive успели отыграть несколько вечеров в Киеве, выступить на самом масштабном мотофестивале лета 2017 года - "Тарасовой горе", и опен-эйре Respublica fest.

Толчок для создание рокового проекта Виктору Павлику в свое время дала группа из Хмельницкого "Чумацький шлях", которая перепела в роковом стиле хит народного артиста "Шикидым". Новая версия песни настолько вдохновила певца, что он решил продолжить этот эксперимент.

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Позже, когда в работе был уже целый роковый альбом проекта, Виктор Павлик признался, что Pavlik Overdrive не просто эксперимент, а его открытая стихия.

"Я люблю рок, всю жизнь его слушаю, значит так стали звезды, теперь пришло время мне его петь. У меня супер музыканты, каждый из них любит свое дело, это главное", - рассказал певец "Обозревателю".

Харків🎵 Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik) 20 Мар 2018 в 3:17 PDT

Для программ участники Pavlik Overdrive отобрали лучшие песни артиста еще со времен группы "Анна Мария", при этом программу сделали в стиле поп-хард-рок. С того времени проект успешно гастролирует по Украине и за ее пределами.

Концерт в Харькове состоится 20 апреля в стенах местного Театрально-концертного центра в 19:00.

Как сообщал ранее "Обозреватель", Виктор Павлик назвал главный плюс украинизации радио.