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"Весь Голливуд разбудит": Лобода похвасталась поющей дочерью

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Украинская певица Светлана Лобода, которая готовится стать мамой во второй раз, показала поклонникам свою дочь Еву (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

6-летняя дочка Лободы изображена на видео, где она громко поет. Это очень повеселило многочисленных подписчиков артистки в социальной сети. Трогательный ролик Светлана опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Мое дитя распевается перед сном! Учимся делать вибрато", - коротко подписала свою публикацию Лобода.

Светлана Лобода с дочкой Евой

Viva

Поклонники певицы бурно отреагировали на ее талантливую дочь, оставив в комментариях десятки восторженных комплиментов. Многие из них также отметили, что девочку ожидает блестящая музыкальная карьера, как у ее матери.

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"Ева так разбудит весь Голливуд и Лос-Анджелес", - пошутили фоловеры.

"Наверное, станет оперной певицей и будет покорять зарубежные страны", - подметили фанаты Лободы.

Как сообщал "Обозреватель", Светлана Лобода сейчас находится на седьмом месяце беременности. Женщина скрывает имя отца будущего ребенка, однако СМИ активно распространяют информацию о том, что им является легендарный немецкий музыкант, вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Персоны
Светлана Лобода (LOBODA)Светлана Лобода
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