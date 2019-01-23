Вероятному представителю России на Евровидении-2019 предрекли провал

Идея повторно отправить на Евровидение поп-певца Сергея Лазарева, которого в росСМИ называют наиболее вероятный претендентом, непременно обернется провалом.

Таким мнением в статье для Eg.ru поделился журналист Михаил Панюков, указавший на важные нюансы. Как подчеркнул автор, Лазарев наверняка попытается повторить судьбу Димы Билана, который в 2006 году занял на конкурсе 2 место, а два года спустя принял участие повторно и стал победителем. Однако шансы на успех Панюков назвал мизерными.

Сергей Лазарев Фото: aif.ru

"Помимо Билана, лишь ирландской певице Линде Мартин удалось после почетного проигрыша одержать победу. В 1989 году она заняла второе место и могла бы успокоиться. Но в 1992 году вновь рискнула и удача ей улыбнулась. Все остальные участники, которые по нескольку раз штурмовали пьедестал, так и остались аутсайдерами. Что поделать, зрители охотней "клюют" на новичков! Но против Лазарева не только статистика", — указал он.

"Дима Билан, при всем к нему уважении, карабкался на музыкальный олимп в принципиально иной ситуации, — подчеркнул журналист. — Россия в те годы имела мощнейшую группу поддержки. Помимо гарантированных 12-ти баллов от Белоруссии, она со всей уверенностью могла рассчитывать на высокие оценки от Украины, стран Прибалтики и других бывших республик Советского Союза. Терки между политиками этому не мешали — ведь голосовали за артистов не они, а обычные граждане".

"Вспомним: победа у Билана была практически в кармане еще в 2006 году. Если бы не коварство финнов, которые прислали экстравагантную группу Lordi. Триумф Димы на фоне эффектного перфоманса с участием Евгения Плющенко и Эдвина Мартона в 2008 году был во многом закономерен. Но с тех пор ситуация поменялась кардинально. Баллы, помимо зрителей, начало выставлять национальное профессиональное жюри каждой из стран-участниц. С тех пор рулит политика", — продолжил Панюков.

По мнению журналиста, за последние три года отношение к России в мире кардинально изменилось, и теперь победа на Евровидении стране "не светит" еще лет 10.

"За эти три года ситуация лишь ухудшилась. Волны русофобии захлестывают Европу, — заявил он. — Мы виноваты во всем — "Брекзите", протестах "желтых жилетов", отравлении Скрипалей… Кто же будет голосовать за таких "монстров"? Так что будем реалистами — в обозримом будущем Россия на "Евровидении" не победит. Лет десять, по крайней мере, об этом даже и мечтать не следует, а Лазарев свой результат только ухудшит".

Напомним, что Россия в очередной раз отказалась от открытого национального отбора претендентов на Евровидение. В этом месяце телеканал "Россия 1" на правах организатора назовет участника, который и отправится в Израиль. Наиболее вероятным кандидатом журналисты называют экс-участника группы SMASH!! Сергея Лазарева.

Фото: vistanews.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января канал СТБ объявил полный список участников Национального отбора претендентов на песенный конкурс Евровидение-2019 от Украины.

Позже в России озвучили свой вероятный список претендентов на участие в международном песенном конкурсе. Однако уже 15 января сайт с аккредитационной формой запретил доступ для пользователей из РФ.

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