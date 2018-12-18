''Вербовала'' молодых любовников'': стало известно о связи Пугачевой со скандальной рок-звездой

Российские СМИ рассказали о связи примадонны Аллы Пугачевой со скандальным российским рокером, фронтменом группы "Алиса" Константином Кинчевым.

По словам близкой подруги Кинчева Иветты Тыркиной, Пугачева много лет назад испытывала симпатию к молодому музыканту и пыталась "вербовать" его в свой коллектив. Помимо этого, также звучала версия, что артистка всерьез задумывалась о романе с певцом, пишет СтарХит.

Как рассказала Тыркина, Примадонна хотела закрутить роман с молодым лидером группы "Алиса" Константином Кинчевым, который тогда был у всех на слуху, из-за резкого упадка своей популярности. Таким образом она планировала привлечь к себе внимание.

Пугачева и Кинчев Сайт фан-клуба Аллы Пугачевой

"Алле Борисовне очень хотелось повторить всплеск зрительского интереса и увеличить кассовые сборы, как это было во времена ее отношений с Сергеем Челобановым. Она "вербовала" талантливых любовников через свой Театр песни. Активно зазывала туда и Костю, который ей откровенно нравился", – отметила подруга музыканта.

По ее словам, Константин Кинчев отказался войти в состав успешного коллектива. Причины отказа, а также дальнейшие отношения двух звезд женщина не указала.

"На память от Пугачевой у Кости остался автограф в паспорте и большое уважение. Аллу Борисовну он и сейчас считает главной российской рок-певицей", – пояснила Иветта.

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Пока ни Примадонна, ни сам Кинчев не дали официальных комментариев по этому поводу. Более того, известно, что на тот момент Кинчев начинал отношения со своей нынешней супругой Александрой, с которой живет счастливо долгие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ обнародовали трагическую историю, которая произошла в семье знаменитой Аллы Пугачевой. Из-за вопиющего поведения и увлечение алкоголем и наркотиками Примадонна была вынуждена вычеркнуть из жизни своего единственного племянника.

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