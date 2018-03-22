Вера Брежнева показала откровенное декольте

Скандальная украинская певица Вера Брежнева, которая переехала жить в Россию и активно строит карьеру в Москве, показала поклонникам соблазнительное декольте.

Брежнева похвасталась смелым снимком, на котором изображена в откровенном красном платье с глубоким вырезом. Фотографию звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники Веры высоко оценили ее фото, отметив, что артистка выглядит "как королева". Менее, чем за сутки снимок собрал почти 120 тысяч лайков и более 1,2 тысяч комментариев с комплиментами.

Вера Брежнева Instagram @ververa

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"Красива, как королева!" - написали восторженные фанаты Брежневой.

"Шикарная грудь", - отметили многие из подписчиков.

Как сообщал "Обозреватель", певица Вера Брежнева украсила обложку российского глянцевого журнала Cosmopolitan BEAUTY.