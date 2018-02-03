Вера Брежнева отмечает 36-летие: как она выглядела 10 лет назад

Популярной певице, которая родилась в Днепродзержинске, но свою карьеру решила строить в России, исполняется 36 лет.

"Обозреватель" решил вспомнить, как выглядела певица 10 лет назад.

2008 год стал для Веры Брежневой, настоящая фамилия которой Галушка, знаковым. В 2007 году она покинула группу "ВИА Гру" и начала сольную карьеру.

Помимо музыкальной деятельности, в 2008 году Вера начинает вести программу "Магия десяти" на Первом канале.

В мае 2008 года выходит сольный клип на песню "Я не играю".

В октябре этого года вышел второй сингл певицы "Нирвана".

Участие Брежневой в шоу "Ледниковый период-2" закрепил за ней звание секс-символа эстрады.

Почти всю осень Вера Брежнева провела на съёмках романтической комедии "Любовь в большом городе", премьера которого состоялась в 2009 году.

К фильму Вера записала саундтрек "Любовь в большом городе" и сняла на него свой третий клип.

Также певица активно снимается для мужского глянца.

Фото: скриншот, Maxim, dni.ru, СМИ24

Так Вера Брежнева выглядит сейчас:

Как сообщал "Обозреватель", Вера Брежнева похвасталась откровенным снимком.