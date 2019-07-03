"Вам не стыдно?" Полякова в латексе показала свои "прелести"

Украинская певица Оля Полякова, которая стала судьей в новом сезоне вокального проекта "Х-фактор" на телеканале СТБ, взбудоражила сеть фото в латексе.

Так, артистка предстала в пикантном образе перед камерами, похваставшись своими выдающимися участками фигуры в Instagram.

"Нахвалили вы баб, нахвалили мне тут мужиков, и все это на моей странице. Вам не стыдно? Меня кто нибудь похвалит?" – пошутила Оля.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Ее провокационный наряд на фото подчеркнул все прелести фигуры Поляковой: грудь, тонкую талию и длинные, стройные ноги.

Поклонники поп-дивы отметили, что артистка несколько напрашивается на похвалу, однако при этом остается примером для подражания. Многие также акцентировали внимание на ее эротическом образе.

"Ты – лучшая! Особенно в этом прикиде краше всех", – отметили фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Полякова заявила, что создает свою политическую партию. Она указала, что не пойдет с партией на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте.

В сети бурно отреагировали на намерение Поляковой. Пользователи даже предположили, кого из украинских звезд можно назначить на важные должности.

Позже артистка рассказала, что идет в политику, потому что нужно что-то менять в стране. Муж ее поддерживает в этом начинании. Также Полякова объявила конкурс на лучшее название партии и даже назвала себя в шутку "служанкой народа". 31 мая она позвала в свою партию ведущую 1+1 Наталью Мосейчук.

Ее решение бурно обсуждалось на украинских телеканалах. После она записала гневное обращение к женоненавистникам, объявив им войну.

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