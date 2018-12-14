''Вакарчук позвонил'': Куценко рассказал, как его звали на Донбасс

Российский актер и кинорежиссер украинского происхождения Гоша Куценко рассказал о том, как хотел поехать на Донбасс, когда в регионе начался военный конфликт.

Артист-перебежчик отметил, что ему позвонил знаменитый певец, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, однако Куценко отказался. Об этом он рассказал в шоу "А поговорить?", выпуск которого опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Я никогда не хотел ехать на Донбасс. Но я жалею, что в начале конфликта не поехал туда. Мне позвонил Вакарчук и призывал меня поехать на Донбасс выступать за мир. Я в сложной ситуации, так как являюсь уроженцем УССР, и если бы дело не дошло до противостояния Украины, я бы, конечно, выступал. В качестве миротворца стоял бы с распростертыми руками между двумя сторонами", – высказался Куценко.

"Сейчас ситуация изменилась, когда проливается кровь – все меняется. Я выслушиваю очень много правды со стороны и России, и Украины, я принимаю и ту, и другую сторону. Но где именно правда – не знаю. Это время безвластия", – добавил режиссер.

"По просьбе Вакарчука я не поехал на Донбасс, я не военный человек, я не мог ехать туда, где льется кровь. После этого мы списывались с Вакарчуком, я приглашал его в Россию но он отказался", – подытожил Куценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", сделала абсурдное заявление о том, кто по ее мнению воюет на Донбассе. Так, одиозная артистка отметила, что в зоне военного конфликта в так называемой "Л/ДНР", кроме украинских военных, также находятся норвежцы, французы, афроамериканцы и латышские биатлонистки.

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