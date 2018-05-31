Вайнштейна официально обвинили в изнасиловании

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну официально предъявили обвинения в изнасиловании.

Кроме того, его обвинили в принудительном оральном сексе с другой женщиной. Обвинение выдвинуло большое жюри присяжных суда в Нью-Йорке в среду, 30 мая. Об этом передает Deutsche Welle.

Изнасилование произошло 18 марта 2013 года. Другой инцидент - летом 2004-го. Имена пострадавших не разглашаются.

Обвинение Вайнштейну были выдвинуты через несколько часов после того, как он отказался давать показания перед присяжными. По словам адвоката продюсера Бенджамина Брафмена, у его подзащитного не было достаточно времени, чтобы подготовиться, а "политическое давление" сделало обвинения неизбежными.

Харви Вайнштейн GLOBAL LOOK PRESS

Брафмен заявил, что будет активно настаивать перед судом на отсутствии вины Вайнштейна. Сам продюсер отвергает все обвинения и заявляет, что секс всегда был по взаимному согласию.

Напомним, недавно Харви Вайнштейн, которого обвинили в сексуальных домогательствах, добровольно сдался полиции. Он заявлял, что готов признать - он изнасиловал одну женщину, а другую - принуждал к оральному сексу. Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября 2017 года вокруг Вайнштейна разгорелся громкий секс-скандал: бывшие и нынешние подчиненные продюсера, как оказалось, довольно известные актрисы Голливуда, стали одна за другой рассказывать журналистам о домогательствах с его стороны.