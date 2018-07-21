"Ваааау!" Внучка Ротару восхитила идеальными формами

Внучка известной певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко восхитила сеть идеальной фигурой.
Она опубликовала новую фотографию, сделанную в Сен-Тропе, на своей странице в Instagram.
Подписчики Евдокименко оставили в комментариях множество комплиментов. Их восхитила красота девушки.
Соня Евдокименко
Instagram Сони Евдокименко
"Восхитительная Софи", "безумно красивая", "шикарная", "принцесса София", "Ваааауу!" - написали пользователи сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, София Ротару показала яркое семейное фото из Лондона. На нем она вместе с сыном Русланом и 17-летней внучкой Соней.