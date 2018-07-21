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СпортLady

"Ваааау!" Внучка Ротару восхитила идеальными формами

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Внучка известной певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко восхитила сеть идеальной фигурой.

Она опубликовала новую фотографию, сделанную в Сен-Тропе, на своей странице в Instagram.

Подписчики Евдокименко оставили в комментариях множество комплиментов. Их восхитила красота девушки.

Новости
Невероятная красавица: 16-летняя внучка Ротару поразила внешностью

Соня Евдокименко

Instagram Сони Евдокименко

"Восхитительная Софи", "безумно красивая", "шикарная", "принцесса София", "Ваааауу!" - написали пользователи сети.

Night out ⚡️

Допис, поширений SOFIA (@sofialookbook)

Как сообщал OBOZREVATEL, София Ротару показала яркое семейное фото из Лондона. На нем она вместе с сыном Русланом и 17-летней внучкой Соней.

Персоны
Соня ЕвдокименкоСофия Ротару
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