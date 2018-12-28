В Украине выбрали судей Национального отбора на ''Евровидение-2019''

В Украине определили судей Национального отбора претендентов на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", который состоится в Израиле в мае 2019 года.

Примечательно, что состав жюри прошлого года не изменился, в него вошли победительница "Евровидения-2016" Джамала, шоумен, композитор, член жюри шоу "Х-фактор" Андрей Данилко (также участник "Евровидения-2007") и композитор, основатель украинской группы The Maneken, саунд-продюсер групп ONUKA и The Elephants Евгений Филатов, пишет СТБ.

Фото: stb.ua

По словам руководителя Национального отбора на "Евровидение" Натальи Франчук, искать новых членов жюри не было необходимости, по мнению телеканала, они вполне справляются со свой задачей и отлично дополняют друг друга.

"Мы довольны таким составом жюри и пока не видим необходимости его менять. Каждый из наших судей — профессионал, каждый сильный в своем направлении. Их оценки и разница взглядов на лучшую песню создают поле для жарких дискуссий. Кто знает, возможно в этом году нас ждет что-то новое, и наши члены жюри обнаружат единодушие в выборе победителя", — отметила она.

Первый и второй полуфиналы Национального отбора пройдут 9 и 16 февраля, финал, в котором путем голосования судей и телезрителей будет выбран представитель Украины на "Евровидении-2019" — 23 февраля. Продюсером эфиров по-прежнему выступит Руслан Квинта, ведущим — юморист, телеведущий Сергей Притула.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, участница детского ''Евровидения'' от Украины растрогала сеть своим конкурсным выстулением. О поддержке украинской конкурсантки в сети высказались и зрители из соседних стран.