В Украине стартует вокальный проект ''Голос країни'': где и когда смотреть

В воскресенье, 20 января на украинском телеканале 1+1 стартует масштабный вокальный проект "Голос країни" ("Голос страны"). Девятый сезон проекта пройдет под лозунгом "Звезды среди нас".

"Голос-9" пройдет с обновленным тренерским составом – помимо уже привычных членов жюри, шоумена Потапа (Алексей Потапенко) и певицы Тины Кароль, в четверку также вошли мультиартист и хитмейкер MONATIK (Дмитрий Монатик) и международная звезда Dan Balan. OBOZREVATEL будет следить за трансляцией.

Ведущие нового сезона проекта остались неизменными – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Девятый сезон шоу обещает открыть зрителям новые лица и таланты.

На первом этапе "слепых прослушиваний" в шоу примут участие около 100 вокалистов, далее 40 из них продолжат бороться в проекте в команде одного из известных тренеров.

В этом сезоне телезрителей ждут нововведения. На панели кресел отныне есть кнопка "Блок", которая дает возможность тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников.

Напомним, предыдущий сезон проекта "Голос країни" завершился в апреле 2018 года, смотрите на OBOZREVATEL, как в рамках яркого суперфинала украинцы определили победителя.

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