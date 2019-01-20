В Украине стартует вокальный проект ''Голос країни'': где и когда смотреть

В воскресенье, 20 января на украинском телеканале 1+1 стартует масштабный вокальный проект "Голос країни" ("Голос страны"). Девятый сезон проекта пройдет под лозунгом "Звезды среди нас".
"Голос-9" пройдет с обновленным тренерским составом – помимо уже привычных членов жюри, шоумена Потапа (Алексей Потапенко) и певицы Тины Кароль, в четверку также вошли мультиартист и хитмейкер MONATIK (Дмитрий Монатик) и международная звезда Dan Balan. OBOZREVATEL будет следить за трансляцией.
Ведущие нового сезона проекта остались неизменными – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Девятый сезон шоу обещает открыть зрителям новые лица и таланты.
На первом этапе "слепых прослушиваний" в шоу примут участие около 100 вокалистов, далее 40 из них продолжат бороться в проекте в команде одного из известных тренеров.
В этом сезоне телезрителей ждут нововведения. На панели кресел отныне есть кнопка "Блок", которая дает возможность тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников.
Одна з учасниць, надихнувшись історією юної співачки Rihanna, яка у свій час так само важко підкорювала Нью Йорк, вирішила щосили досягти поставленої цілі, аби підкорити столицю і стати зіркою. Співачка вважає, що "Голос країни" - це саме той проект, який відкрив шлях багатьом відомим сьогодні артистам. "Своїм виступом я хочу сказати усім підліткам, що втілювати свою мрію треба починати з ранніх літ, а як це робити – можна повчитися у кумирів". Дивіться прем‘єру нового сезону #ГолосКраїни вже завтра о 21:00 на @1plus1_ua 🎤🚀❤️🎼 #одинплюс #голоскраїни9 #thevoice
Напомним, предыдущий сезон проекта "Голос країни" завершился в апреле 2018 года, смотрите на OBOZREVATEL, как в рамках яркого суперфинала украинцы определили победителя.
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