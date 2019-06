В Украине состоится масштабный фестиваль Atlas Weekend 2019: чего ожидать

С 9 по 14 июля в Киеве на территории на ВДНГ состоится самый масштабный музыкальный фестиваль Украины и один из самых знаменитых оpen-air Восточной Европы Atlas Weekend-2019.

На музыкальном мероприятии выступят топовые украинские звезды и артисты мирового масштаба. Пресс-служба организаторов обнародовала программу фестиваля.

Среди уже объявленных участников фестиваля: The Chainsmokers, A$AP Rocky, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Сплин, Michael Kiwanuka, UNKLE, ATB, Tom Walker, Tom Odell, The Subways, The Vaccines, Noisia, Bhad Bhabie, Skindred, Dub FX, Netta, Drowning Pool, The Bug, Little Big, MISS RED, The HARDKISS, СКАЙ, Фіолет, Alina Pash, Kadnay, YEYO и многие другие.

Atlas Weekend 2019 Пресс-служба

Далее OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с программой фестиваля "Атлас Викенд-2019":

9 июля – День украинской музыки на фестивале Atlas Weekend

Виталий Козловский, Yuko, O.Torvald, Karna, Epolets, [O], Letay, Агонь, Артем Пивоваров, Злата Огневич, Павел Зибров, NK (Настя Каменских), MOZGI, и другие. Хедлайнер – народная артистка Украины София Ротару.

10 июля

Black Eyed Peas, ATB, Tom Odell, Little Big, Tom Walker, Netta, Dub FX, Health, Tesseract, Нейромонах Феофан, MadeinTYO, Dog Eat Dog, Alex M.O.R.P.H., Latexfauna, Nizkiz, Scream Inc., Sagan, Jimmy Clash, AVADOX, Trciky Gullivan, Stage Rockers та інші.

Black Eyed Peas Пресс-служба Atlas Weekend

11 июля

The Chainsmokers, The Vaccines, Matoma, Frank Iero, Курган & Agregat, Slander, Тараканы!, Emika, Shahmen, Such Gold, Станция Мир.

The Chainsmokers Пресс-служба Atlas Weekend

12 июля

Слин, UNKLE, Noisia (DJ Set), Korpiklaani, Télépopmusik, Ляпис-98, Один в каное, АИГЕЛ, вагоновожатые, Monarchy, Detach, Blawan, Regal, Signal, Incipience b2b B.Kind.

13 июля

Our Last Night, Монеточка, Пошлая Молли, Hooverphonic, Adept, Brazzaville, Wiwek, Cesqeaux, Mike Cervello, Black Peaks, Лера Яскевич, Space Of Variations, Echo Machine.

14 июля

Liam Gallagher, Michael Kiwanuka, The Subways, The Hardkiss, Bhad Bhabie, Друга Ріка, HÆLOS, alyona alyona, Порнофильмы, Bahroma, Kyivstoner, Jinjer, Chelou, Cape Cod, Megaherz, Hybrid Theory, TVORCHI, Velikhan, Freel, Deadly Habitz.

Liam Gallagher (экс-солист группы Oasis) Пресс-служба Atlas Weekend

Напомним, Atlas Weekend – это событие, сочетающее музыку, активный отдых, образовательные и развлекательные программы и лучший украинский стрит-фуд. Цель фестиваля – открывать людям разных вкусов современную фестивальную культуру и стирать границы городов, стран и стереотипов.

Ежегодно в середине лета на Atlas Weekend выступает более 250 популярных исполнителей различных жанров, чтобы каждый из сотен тысяч друзей фестиваля встретился с героями собственных топ-чартов или нашел для себя что-то новое. Placebo, Kasabian, The Chemical Brothers, The Prodigy – это только начало длинного списка легенд мировой сцены, уже выступивших на сценах фестиваля.

Территория фестиваля построена с учетом потребностей семей с детьми и людей с инвалидностью. Организаторы обеспечат бесплатный вход участникам АТО, гостям в возрасте от 65 лет и детям до 12 лет.

Как сообщалOBOZREVATEL, в 2018 году масштабный европейский фестиваль Atlas Weekend, который установил рекорд по посещаемости мероприятия. В первый день фестиваля на территорию пришли более 154 тысячи человек.

