В Украине покажут уникальный балет с участием известной прима-балерины

30 октября в стенах Национальной оперы Украины пройдет показ уникальной постановки "Снежная королева" по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена.

Особенность спектакля заключается в его масштабах, впечатляюще сложной хореографии и обновленном сюжете. При этом, как стало известно с открытием нового сезона, главную роль в ярком действе сыграет украинская прима-балерина, заслуженная артистка Украины Кристина Шишпор.

Кристина Шишпор Фото: bestin.ua

Как рассказала знаменитость в короткой беседе с OBOZREVATEL, эта роль является для нее новой, к тому же, учитывая такие эмоциональные проекты, как "Кармен", "Шахерезада" и "Лебединое озеро", довольно трудной.

"В этом сезоне я первый раз выхожу на сцену, это моя первая партия, до этого, пока в театре был отпуск, я была на гастролях в Бразилии, Аргентине, Чили, Перу. А когда вернулась, мне было очень интересно приготовить что-то новое, какую-то новую партию, и я решила попробовать "Снежную королеву", - рассказала балерина.

Фото: opera.com.ua

Знаменитая лиходейка, как отметила Шишпор - персонаж кардинально противоположный ее характеру.

"Роль дается довольно нелегко. Я человек эмоциональный и играю обычно другие партии, более харизматичные. А Снежная королева отличается тем, что она должна быть холодной. У нее, конечно, есть эмоции, но очень сдержанные. В сценах очень много сложной хореографии, при этом необходимо держать образ холодной, безэмоциональной королевы", - пояснила она.

Фото: opera.com.ua

Балет, по словам артистки, будет интересным для зрителей разных возрастов: детям "Снежная королева" раскроет яркую палитру хореографии, в которой будут задействованы десятки персонажей, взрослым - любимую сказку с обновленным сюжетом.

"В этой истории Кай и Герда любят друг друга. Мы привыкли к тому, что эти персонажи - брат и сестра, в нашей же интерпретации они любят друг друга как парень и девушка", - раскрыла детали Шишпор.

Снежная королева в исполнении Анастасии Шевченко Фото: opera.com.ua

Показ спектакля состоится во вторник, 30 октября, в 19:00.

Кристина Шишпор - украинская прима-балерина, заслуженная артистка Украины, лауреат множества отечественных и зарубежных конкурсов и премий, в том числе Международного конкурса артистов балета им. Рудольфа Нуриева (Венгрия), Международного конкурса классического танца (Австрия). В рамках общенациональной программы "Человек года-2002" стала победителем и обладателем премии "Прометей-престиж" в номинации "Юный талант года".

В Украине Кристина Шишпор также известна исполнениями ролей в клипах украинских исполнителей. Прима-балерина сыграла главную героиню в ролике к песне Олега Винника "Нино", также стала ведущим персонажем клипа группы "Тік" к треку "Злива".

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